«Содержание бензола»: может ли дешевый шампунь вызвать рак мозга?

Мытье головы может обернуться облысением. Главный вопрос — от чего оно произойдет?

В некоторых современных продуктах питания и косметики встречаются канцерогены (вещество, вызывающее злокачественные опухоли — Прим. ред.), однако за их содержанием и нормой следят специальные органы. Об этом сообщил онколог, химиотерапевт Андрей Базылев. Так он прокомментировал прекращение производства сухих шампуней компанией Unilever из-за высокого содержания бензола (известный канцероген — Прим. ред.)

«В каждой стране, включая и нашу, есть свои нормы содержания канцерогенных веществ. Если продукт имеет повышенное содержание канцерогенов, то он не проходит сертификацию и не поступает на рынок для продажи. В случае с Unilever, постфактум было выявлено высокое содержание бензола в некоторых партиях. Эти партии были отозваны», — сказал специалист.

Базылев предположил, что в момент регистрации в отозванных шампунях было указано допустимое количество бензола из-за ошибки поставщика или по другой неизвестной причине. Однако после новой проверки нарушение было выявлено и партию отозвали.

В том числе химиотерапевт отметил, что обычные шампуни, которые стоят на прилавках, абсолютно безопасны. Их состав также контролируется надзорными органами и в случае отклонений в концентрации опасных веществ, партию не пропустят на рынок.

«Бояться покупать различные косметические средства не стоит, нужно понимать, что это все контролируется. При возникновении какой-то потенциальной опасности для потребителя эти товары изымаются из продажи», — подытожил Базылев.

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