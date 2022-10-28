«Содержание бензола»: может ли дешевый шампунь вызвать рак мозга?

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 957

Онколог Базылев заявил о четком контроле надзорных служб касаемо косметической продукции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mauricio Jordan de Souza Coelho; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мытье головы может обернуться облысением. Главный вопрос — от чего оно произойдет?

В некоторых современных продуктах питания и косметики встречаются канцерогены (вещество, вызывающее злокачественные опухоли — Прим. ред.), однако за их содержанием и нормой следят специальные органы. Об этом сообщил онколог, химиотерапевт Андрей Базылев. Так он прокомментировал прекращение производства сухих шампуней компанией Unilever из-за высокого содержания бензола (известный канцероген — Прим. ред.)

«В каждой стране, включая и нашу, есть свои нормы содержания канцерогенных веществ. Если продукт имеет повышенное содержание канцерогенов, то он не проходит сертификацию и не поступает на рынок для продажи. В случае с Unilever, постфактум было выявлено высокое содержание бензола в некоторых партиях. Эти партии были отозваны», — сказал специалист.

Базылев предположил, что в момент регистрации в отозванных шампунях было указано допустимое количество бензола из-за ошибки поставщика или по другой неизвестной причине. Однако после новой проверки нарушение было выявлено и партию отозвали.

В том числе химиотерапевт отметил, что обычные шампуни, которые стоят на прилавках, абсолютно безопасны. Их состав также контролируется надзорными органами и в случае отклонений в концентрации опасных веществ, партию не пропустят на рынок.

«Бояться покупать различные косметические средства не стоит, нужно понимать, что это все контролируется. При возникновении какой-то потенциальной опасности для потребителя эти товары изымаются из продажи», — подытожил Базылев.

Ранее 5-tv.ru сообщал пять главных правил мытья головы.

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.53
0.17 61.13
-0.44
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по ...

Последние новости

4:27
Пушилин заявил об успехах на линии соприкосновения в ДНР: противник повержен
4:09
Страх оправдался: дочь Гаркалина вспомнила предсмертный разговор с отцом
3:51
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября
3:40
Лонгин Сотник: что можно и нельзя делать 29 октября
3:34
Зима уже близко: когда в Москве и Подмосковье выпадет первый снег
3:16
«Лучше сесть за стол»: генерал ВВС США согласился со словами Путина о мировой угрозе

Сейчас читают

Дьявол и клавиши судьбы: жизнь Джерри Ли Льюиса как самое сумасшедшее приключение
«У него есть установка»: психиатр объяснил, почему Байден начал передразнивать журналистов
В поисках «смерти»: что известно о визите МАГАТЭ на Украину и «грязной» бомбе
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика