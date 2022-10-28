Связи до Литвы доведут: почему Ксения Собчак отправилась в другую страну пешком

Светская львица встала в общую очередь на погранпункте в Белоруссии. Но ненадолго.

Телеведущая Ксения Собчак пересекла границу Белоруссии и Литвы пешком по одной причине — это был для нее самый безопасный и быстрый вариант покинуть страну, полагают источники KP.RU.

«Там между границами нейтральная территория маленькая — за пару минут пройти можно», — объяснил собеседник издания, водитель Алекс.

Но здесь у общественности возник другой вопрос — как светская львица добралась до пограничного поселка Видзы, если была без автомобиля? Но это было не совсем так, отмечает издание. Скорее всего, знаменитость доехала до пункта назначения именно на машине, причем минуя огромную очередь — ведущую подвезли к самому началу автомобильной пробки. А там оставалось всего ничего, чтобы оказаться на территории другого государства. Тем более, что при себе у Собчак был израильский паспорт, это подтвердили позже и власти Литвы.

«Там далековато идти. Если вы пешком, то на другой стороне вас должен кто-то ждать. В крайнем случае можно, конечно, попросить кого-то, кто едет в ту сторону, чтобы вас подкинули до города. Там, если честно, такое захолустье, что пешком будет тяжело», — отметила другая собеседница издания Наталья.

Однако у Ксении, скорее всего, и здесь было все продумано — до ближайшего населенного пункта Литвы она явно добиралась не на своих двоих, а на транспорте. Наверняка ее и встретили, и довезли, и позаботились о ее безопасности — связи и деньги творят чудеса.

Как известно, Ксения Собчак спешно покинула Россию 25 октября из-за проблем с правоохранительными органами — телеведущая проходит подозреваемой по делу о вымогательстве, в ее доме и офисе в тот же день проходили обыски. Сама же светская львица никак не комментирует данное решение. Как и то. В какой момент она успела стать гражданкой Израиля и получить паспорт, ведь до последнего момента она уверяла общественность в том, что кроме российского гражданства. Другого у нее нет.

Ранее5-tv. ru рассказывал, что Тина Канделаки показала фото израильского паспорта Ксении Собчак.