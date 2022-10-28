Зеленский шантажирует Европу «грязной бомбой»: «Взорву!»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 2 959

Президент Украины Зеленский шантажирует Европу «грязной бомбой» ради денег

Зеленский шантажирует Европу «грязной бомбой»: «Взорву!»

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Лидер Незалежной решил поменять тактику и начать вымогать деньги силовыми методами.

Президент Украины Владимир Зеленский шантажирует Европу при помощи «грязной бомбы». Так считает колумнист EADaily Эмиль Боев. Таким образом, лидер Незалежной делает предложение, от которого невозможно отказаться.

«Он сделал европейцам предложение: «Дайте денег, а не то взорву «грязную бомбу» — она у меня есть! А вы, западные европейцы и англосаксы, будете потом разбираться с радиоактивным заражением и с русскими терки тереть. И кто кому из вас поверит?» — говорится в материале.

Причем смелости Зеленского хватило лишь на то, чтобы предложить такое только через главу фракции своей партии Давида Арахамию, а не лично. Перед этим глава Самостийной просил большие суммы у лидера Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Речь шла о пяти миллиардах евро ежемесячно, что не понравилось немцу, который через главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен передал, что готов дать не больше полутора миллиардов. Англосаксы же обещали деньги только, если украинские военные проведут успешное наступление на Херсон.

О том, что Киев готовит провокацию с «грязной бомбой», стало известно несколько дней назад. По словам российских политологов, главная цель украинских властей — обвинить в случившемся Россию, что могло бы привести к потере отношений страны с партнерами. Однако российская сторона, узнав о планах соседнего государства, смогла донести информацию до остальных членов мирового сообщества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда Киев заявлял о создании «Грязной бомбы».

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