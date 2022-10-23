Борцы за киевский режим готовят провокацию с «грязной бомбой» на Украине

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 5 800

Цель очередного преступления та же, что и у предыдущих, — обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения. Киев надеется спровоцировать более мощную антироссийскую кампанию.

Борцы за киевский режим готовят провокацию с «грязной бомбой» на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Björn Kietzmann

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Борцы за киевский режим готовят провокацию с «грязной бомбой» на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники в ряде стран.

Цель очередной провокации та же, что и у предыдущих, — обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения. Киев надеется спровоцировать более мощную антироссийскую кампанию.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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