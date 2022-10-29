Неземная красота: живое «Лебединое озеро» образовалось на Алтае из-за слета птиц

За необычным явлением очень любят наблюдать туристы. для них даже ставят беседки.

Лебединым озером можно прямо сейчас полюбоваться на Алтае. Именно туда они прилетают на зимовку. Сезон в этом году начался досрочно, и пока птиц немного. Вскоре ждут большой слет.

В прошлом году там зимовало около двух тысяч птиц. Гостям уже приготовили угощение — закупили две тысячи тонн зерна. А для туристов поставили беседки, чтобы можно было наблюдать за этой красотой.