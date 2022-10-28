«Сбежала как крыса»: Волочкова прокомментировала побег Ксении Собчак в Литву

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 070

Анастасия Волочкова назвала «крысой» сбежавшую из России Ксению Собчак

«Сбежала как крыса»: Волочкова прокомментировала побег Ксении Собчак в Литву

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Танцовщица считает, что светской львице слишком многое сходило с рук. Но привлекут ли ее к ответственности в этот раз?

Артистка балета Анастасия Волочкова прокомментировала побег Ксении Собчак в Литву после громкого скандала о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех». Балерина назвала журналистку «крысой». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

Анастасия Волочкова уверенна, что стремительный отъезд Собчак можно прировнять к ее признанию в виновности. По мнению танцовщицы, если бы совесть журналистки была чиста, она бы не сбежала из России.

«Если бы она не была причастна и виновата, то она бы, наверно, не сбежала, как крыса из страны», — прокомментировала танцовщица.

Волочкова также добавила, что Ксении Собчак слишком долго многое сходило с рук из-за ее связей и умения договариваться.

Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о крупных вымогательствах у государственной корпорации «Ростех» вслед своим коммерческим директором Кириллом Сухановым. Фигурантом дела такие стал бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. В отличие от своих сообщников, Ксении Собчак удалось заблаговременно устроить побег в Литву. Помог журналистке ее израильский паспорт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак прокомментировала арест ее директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

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