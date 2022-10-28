Журналист Бабаева погибла в результате несчастного случая на полигоне в Крыму

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 1 707

Руководитель подразделения «Россия сегодня» занималась на полуострове военно-спортивной стрельбой.

Журналист Бабаева погибла в результате несчастного случая на полигоне в Крыму

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Читайте нас в: Дзен Новости

В результате несчастного случая на полигоне в Крыму на 51-м году жизни погибла руководитель подразделения «Россия сегодня» Светлана Бабаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы холдинга.

Трагедия произошла во время занятий военно-спортивной стрельбой, в которой журналист принимала активное участие. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

«Света, неугомонная Света — профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию», — такой запомнил ее гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Он добавил, что Бабаева всегда рвалась «за ленточку» в желании поддержать российских военных. Причиной трагедии, как отмечается, стала шальная пуля.

Светлана Бабаева родилась в Москве, закончила юрфак МГУ. Свою карьеру журналиста она начала в газете «Московские новости», потом перешла в отдел политики «Известий». Два года в начале нулевых возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. Позднее еще четыре года была шеф-редактором корпункта информагентства в США. Работала в президентском и правительственном пулах, основные темы, которые она освещала, — российская внутренняя и внешняя политика, экономика.

В 2013–2016 годах — главный редактор интернет-портала «Газета.ру». С декабря 2016 года стала советником МИА «Россия сегодня», а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.53
0.17 61.13
-0.44
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по ...

Последние новости

4:27
Пушилин заявил об успехах на линии соприкосновения в ДНР: противник повержен
4:09
Страх оправдался: дочь Гаркалина вспомнила предсмертный разговор с отцом
3:51
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября
3:40
Лонгин Сотник: что можно и нельзя делать 29 октября
3:34
Зима уже близко: когда в Москве и Подмосковье выпадет первый снег
3:16
«Лучше сесть за стол»: генерал ВВС США согласился со словами Путина о мировой угрозе

Сейчас читают

Дьявол и клавиши судьбы: жизнь Джерри Ли Льюиса как самое сумасшедшее приключение
«У него есть установка»: психиатр объяснил, почему Байден начал передразнивать журналистов
В поисках «смерти»: что известно о визите МАГАТЭ на Украину и «грязной» бомбе
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика