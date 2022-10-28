Журналист Бабаева погибла в результате несчастного случая на полигоне в Крыму

В результате несчастного случая на полигоне в Крыму на 51-м году жизни погибла руководитель подразделения «Россия сегодня» Светлана Бабаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы холдинга.

Трагедия произошла во время занятий военно-спортивной стрельбой, в которой журналист принимала активное участие. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

«Света, неугомонная Света — профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию», — такой запомнил ее гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Он добавил, что Бабаева всегда рвалась «за ленточку» в желании поддержать российских военных. Причиной трагедии, как отмечается, стала шальная пуля.