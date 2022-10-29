«У него есть установка»: психиатр объяснил, почему Байден начал передразнивать журналистов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 357

Психиатр Шуров назвал передразнивание Байденом журналистов дурашливостью и деменцией

Фото, видео: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia; ВКонтакте / id561612610; 5-tv.ru

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Президент США продолжает шокировать своих граждан и весь мир странным поведением. В последний раз он не стал теряться в пространстве, но продемонстрировал владение мимикой.

Президент США Джо Байден вновь напугал граждан. Но больше всего шокировал рядом находящихся журналистов. Напомним, недавно 79-летний политик в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом решил передразнить собравшихся репортеров. Журналисты пытались задать вопросы Байдену, но вместо слов он лишь строил гримасы и открывал рот.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru психиатр и нарколог Василий Шуров объяснил, с чем связано такое странное поведение политика, и на что оно указывает. По словам специалиста, все дело кроется в системе общения Байдена с прессой.

Дело в том, что президент США отвечает всегда только на те вопросы, которые были заготовлены, а ответы отрепетированы.

«Конкретный журналист задает конкретный вопрос, и Байден отвечает то, что с ним 20 раз отрепетировали. Естественно, любые экспромты не приветствуются», — сказал Шуров.

Именно это и стало причиной недавнего странного поведения. Поэтому когда Байден услышал не отрепетированные вопросы, чтобы показать свою реакцию, он стал показывать гримасы.

«Он ведет себя совершенно дурашливо: передразнивает, повторяет, игнорирует, понимая, что он уже недееспособен, с ходу отвечать на неотрепетированный вопрос. Специальная эта дурашливость или это результат такого серьезного распада интеллекта — я думаю, и то, и то», — заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как команда медиков «собирает» Джо Байдена на выступления.

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