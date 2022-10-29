Центробанк дал оценку влиянию частичной мобилизации на цены в России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 83

ЦБ: частичная мобилизация сдержит потребительский спрос и инфляцию в ближайшие месяцы

Центробанк дал оценку влиянию частичной мобилизации на цены в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Действующая денежно-кредитная политика позволит в 2023 году снизить годовую инфляцию до 5 —7%.

Объявленная 21 сентября президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация может стать сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции в стране в ближайшие месяцы. Об этом сообщили в Центробанке.

«Частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения», — сказано в сообщении.

Регулятор уточнил свой прогноз по инфляции на конец года до 12-13% с 11-13% учетом индексации тарифов ЖКХ в декабре.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — отметили в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Центробанк раскритиковал страхование карт от действий мошенников.

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