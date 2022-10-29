Страх оправдался: дочь Гаркалина вспомнила предсмертный разговор с отцом

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 152

Дочь Гаркалина вспомнила предсмертный разговор с отцом

Страх оправдался: дочь Гаркалина вспомнила предсмертный разговор с отцом

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Несмотря на болезнь, знаменитый актер сохранял оптимизм до последних минут своей жизни.

С момента смерти выдающегося советского и российского актера Валерия Гаркалина прошло уже чуть больше года. И если душевная боль преданных поклонников немного поутихла, то сердечные раны близких людей покойного ноют до сих пор. На днях наследница народного артиста РФ Ника призналась, что, как сейчас, помнит предсмертный диалог с родным папой. Он, как оказалось, был весьма необычный.

Дочка актера рассказала, что он до последнего сохранял оптимизм. Радовался жизни, даже несмотря на стремительно ухудшающееся самочувствие.

«В последний раз он поговорил с Мариной, потом со мной. Я говорю: „Ну все, завтра утром позвони“. И он сказал: „Если проснусь“. Ночью стало хуже. До последнего находился в сознании, слушал мои голосовые сообщения», — вспоминала женщина в интервью для спецпроекта «Караван историй».

URA.RU напоминает, что Валерия Гаркалина не стало 20 ноября 2022 года. Незадолго до трагедии ему поставили диагноз «COVID» и экстренно госпитализировали. В больнице стало ясно, что легкие актера поражены на 75%. К сожалению, даже сильная терапия не помогла звезде подняться на ноги.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти родоначальника рок-н-ролла Джерри Ли Льюиса.

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