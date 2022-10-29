Дьявол и клавиши судьбы: жизнь Джерри Ли Льюиса как самое сумасшедшее приключение

Легендарный американский музыкант и один из основоположников рок-н-ролла умер 28 октября в возрасте 87 лет.

Судьба легендарного американского музыканта Джерри Ли Льюиса, которого часто называют Убийцей, оборвалась накануне. Его сердце остановилось в 87 лет в собственном доме. Он по праву может считаться одним из основоположников рок-н-ролла, который внес невообразимый вклад в развитие жанра. Но его личная жизнь также заслуживает немало внимания. Она как приключение и вместе с тем трагедия…

Чуть не стал священником

Льюис родился 29 сентября 1935 года в бедной семье. Когда мальчику исполнилось семь лет, его отец Элмо Льюис заложил ферму и купил пианино. С тех пор у мальчика стала зарождаться любовь к музыке. Вместе с отцом он разъезжал по окрестным городишкам и аккомпанировал под пиво, сигареты и кулачные бои. Льюис играл на пианино так виртуозно, что многие сразу заприметили талант. Но вместе с музыкой он полюбил и религию.

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Отучившись в Юго-Западном Библейском институте в Техасе, он задумывался о карьере священника. Но слава и популярность все же взяли верх. При этом о религии все еще не забывал. А когда его доходы от продажи песни перевалили за десять тысяч долларов, позабыл о том, что однажды пообещал потратить деньги на строительство церкви.

Первый брак с 13-летней кузиной

Впервые музыкант связал себя узами брака в 14 лет. Его избранницей стала 17-летняя Дороти Бартон. Второй брак с Джейн Митч. Но семейная жизнь обернулась буквально адом. Пара вечно скандалила, выясняла отношения, музыкант поднимал руку на жену. Спустя годы он признал — все произошедшее спровоцировали его многочисленные измены.

В третий раз музыкант связал себя узами брака с 13-летней двоюродной сестрой Майрой Гейлой Браун. О необычном союзе репортеры узнали совершенно случайно. Однажды музыкант появился в компании юной красавицы, его спросили об очаровательной спутнице. Льюис не стал отнекиваться и во всем признался.

Брак с молодой женой сильно ударил по карьере музыканта. Его хиты надолго пропали с радио, а лейблы больше не хотели с ним связываться. Но и третий брак долго не просуществовал. У пары родились двое детей. Но музыкант понимал — для возвращения на сцену ему нужно сменить образ влюбленного в молодую жену на эффектного мачо. Развод был неминуем. Именно расставание и помогло знаменитости вернуть былую популярность.

Убийца, сидевший на обезболивающих и чуть не лишившийся желудка

В начале 1980-х музыканта стали мучить боли в желудке. Но вместо похода к врачу он был сам себе лекарем. Колол себе в живот обезболивающие. Он практически перестал спать, продолжая устраивать вечеринки в своем особняке, а на утро вновь мучился от ужасных приступов и срывал злость на попавшихся под руку женщинах.

Спустя время боли усилились, и без помощи врачей уже было невозможно. После разрыва стенок желудка его определили в больницу. Во время операции открылось сильное кровотечение, которое могло закончиться смертью. Но все миновало. Выйдя из больницы, он вернулся к привычному образу жизни. Здоровья хватило лишь на четыре года. В 1985 году врачи вырезали ему почти полжелудка, чтобы удалить открывшиеся язвы. Шансы на спасение и смерть были равны. Но Льюис вновь выкарабкался.

Брак мечты, закончившийся трагедией

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В 1980 году вместе с ухудшившемся самочувствием музыкант переживал очередной развод. После девяти лет брака любимая Джарен Элизабет Пэйт обвинила его в насилии и подала иск в суд. А когда женщина попросила у него денег на себя и ребенка, то услышала страшное. Музыкант пригрозил оставить его в покое, в противном случае она закончит свою жизнь на дне озера рядом с какой-нибудь фермой. Те слова в некотором смысле оказались пророческими. 8 июня 1982 года тело экс-супруги нашли в бассейне, она утонула. Случилось это незадолго до решающего заседания суда по делу о разделе имущества.

Прозвище Убийца

Поговаривали, что прозвище Убийца привязалось к музыканту из сногсшибательного эффекта, который молодой виртуоз производил на зрителей своим талантом. Но на самом деле в этом нет ничего тайного и необычного. В послевоенной Луизиане «Убийца» было сленговым обращением «hey, you killer!», а Льюис обожал его и использовал чаще всех в компании. Закончилось тем, что так пророчески прозвали именно его. Свое второе имя он так и не оправдал. Хотя предпосылки были…

Предпосылки Убийцы не оправдались

Пятой супруга музыканта стала официантка из модного ночного клуба Мичигана, миниатюрная блондинка Шоун Мишель Стивенс. Но вскоре любовь превратилась в ссоры, склоки, скандалы и не прекращающуюся ревность. 22 августа 1983 года испуганная жена позвонила своей маме и сообщила, что она намерена уйти от мужа. Позже выяснилось, что той ночью Шоун набрала еще и сестре Скотта — парню, с которым встречалась в Мичигане. Она умоляла о встрече на концерте музыканта 28 августа и спрашивала, остались ли у мужчины чувства к ней. Вдруг разговор оборвался посреди предложения — Шоун пропала и больше не перезвонила. Спустя пару часов ее тело нашла на кровати. Хоть и многие факты вызывали и следователей подозрение на причастность Льюиса к смерти жены, он так и не стал главным подозреваемым.

Официальной причиной смерти назвали передозировку лекарством. Его якобы выписывали музыканту, а женщина, потеряв связь с реальностью, наглоталась таблеток.

Предстоящий Божий суд

Незадолго до смерти музыканта больше не волновали проблемы с женщинами, он размышлял о рае и аде, что его ждет после смерти.

«Я всегда размышлял, что меня ждет: рай или ад. Это очень серьезная ситуация. Она беспокоит меня, когда я ложусь в кровать. Где ты окажешься, когда сделаешь последний вздох?» — признавался Льюис.

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