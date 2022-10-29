Подполковник НМ ДНР: ВСУ почти полностью перешли на дальнобойную артиллерию

Украинские националисты меняют стратегию ведения боя. В настоящее время они почти полностью перешли на дальнобойную артиллерию. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский, подчеркнув, что этот факт как нельзя лучше указывает на провалы Вооруженных сил Незалежной.

Баевский объяснил: переход на дальнобойное оружие спровоцировало значительное продвижение российской армии на северном и северо-западном направлениях. Говоря иначе: противник просто не может близко находиться к своим старым позициям, у которых стоят защитники Донбасса, вынуждены сильно отступать и эксплуатировать другую технику в бою. По имеющимся данным, укронацистам приходится работать с расстояния в 25 километров.

«Такие дальности уже не позволяют применять артиллерию калибра 122 миллиметра, а эпизодические применения одиночных орудий заканчиваются уничтожением расчета и орудия», — цитирует Баевского ТАСС.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.