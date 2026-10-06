Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-К» 29-го артиллерийского полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил опорный пункт и скопление живой силы ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Активность украинских подразделений на позиции обнаружил расчет беспилотника «Князь Вандал Новгородский» подразделения войск беспилотных систем. Полученные сведения передали на командный пункт, а затем расчету САУ «Гиацинт-К».

Артиллеристы нанесли по указанной цели серию ударов 152-миллиметровыми снарядами. В результате опорный пункт был поражен и уничтожен.

Для перевода «Гиацинт-К» из походного положения в боевое требуется не более нескольких минут. Наведение выполняется при помощи специальных программ, после чего автоматика самостоятельно устанавливает орудие под необходимым углом.

Расчеты этих установок также работают по укрытиям с личным составом, пунктам управления БПЛА, вооружению и военной технике ВСУ. Артиллеристы поддерживают действия штурмовых и мотострелковых подразделений группировки войск «Север».

Подразделения группировки продолжают наступление на нескольких направлениях и создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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