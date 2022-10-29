Слабо сигануть: Байден сымитировал прыжок со сцены, напугав Харрис

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 781

Президент Байден сымитировал прыжок со сцены после выступления в Пенсильвании

Слабо сигануть: Байден сымитировал прыжок со сцены, напугав Харрис

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas

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Заокеанский лидер продолжает «чудить» на публику, становясь героем дня в интернете.

Прыжок со сцены после выступления в Пенсильвании сымитировал президент США Джо Байден. Вице-президент страны Камала Харрис подыграла главе государства, притворившись, что придерживает его.

Затем заокеанский лидер немного замешкался, послав воздушный поцелуй аудитории и показав большой палец, а после убежал трусцой за кулисы. Накануне телеканал NBC News выложил на YouTube ролик, в котором Байден аплодировал самому себе, стояв, не понимая, куда идти. Одна из выступавших помогла американскому президенту присесть на стул на сцене.

Несколько дней назад он допустил оговорку на выступлении перед сторонниками в Питтсбурге, а затем заблудился на сцене. После речи Байден отошел от трибуны, развернувшись от лестницы в противоположную сторону. Также лидер оглядывался, говорил что-то вслух и жестикулировал.

Президенту США 79 лет. Он признан самым пожилым главой государства в истории страны. При этом политик планирует участвовать в президентских выборах 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на что пожаловался Джо Байден.

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