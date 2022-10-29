Он следующий? Байден пожаловался на политическое насилие в США после нападения на мужа Пелоси

Также заокеанский президент обвиняет Республиканскую партию в сложившейся обстановке в стране и высоком уровне преступности. Боится за жизнь?

Высокий уровень насилия в Штатах из-за политики признал заокеанский президент Джо Байден в рамках выступления перед сторонниками в Пенсильвании в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

«Это отвратительно. Этому нет места в Америке. Слишком много насилия, насилия по политическим мотивам, слишком много ненависти, слишком много агрессии», — прокомментировал американский лидер, комментируя недавнее нападение на мужа спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси Пола.

Байден подчеркнул, что Пелоси занимает третью должность в стране по значимости. Кроме того, глава США указал, что подозреваемый в нападении кричал фразу, которую говорили участники штурма Капитолия в январе прошлого года: «Где Нэнси? Где Нэнси?»

Президент США подметил, он не может точно подтвердить правдивость этих слов, но ему «так сообщают». Также он обвиняет республиканцев в расколе страны, так как их высказывания «разъедают политический климат».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как оценили позицию Байдена по ядерному оружию.