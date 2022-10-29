Он следующий? Байден пожаловался на политическое насилие в США после нападения на мужа Пелоси

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 95

Байден пожаловался на политическое насилие в США после нападения на мужа Пелоси

Он следующий? Байден пожаловался на политическое насилие в США после нападения на мужа Пелоси

Фото: www.globallookpress.com / Al Drago - Pool via CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Также заокеанский президент обвиняет Республиканскую партию в сложившейся обстановке в стране и высоком уровне преступности. Боится за жизнь?

Высокий уровень насилия в Штатах из-за политики признал заокеанский президент Джо Байден в рамках выступления перед сторонниками в Пенсильвании в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

«Это отвратительно. Этому нет места в Америке. Слишком много насилия, насилия по политическим мотивам, слишком много ненависти, слишком много агрессии», — прокомментировал американский лидер, комментируя недавнее нападение на мужа спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси Пола.

Байден подчеркнул, что Пелоси занимает третью должность в стране по значимости. Кроме того, глава США указал, что подозреваемый в нападении кричал фразу, которую говорили участники штурма Капитолия в январе прошлого года: «Где Нэнси? Где Нэнси?»

Президент США подметил, он не может точно подтвердить правдивость этих слов, но ему «так сообщают». Также он обвиняет республиканцев в расколе страны, так как их высказывания «разъедают политический климат».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как оценили позицию Байдена по ядерному оружию.

+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.53
0.17 61.13
-0.44
Недоброе утро: рейтинг знаков зодиака, переживающих тяжелое похмелье

Последние новости

17:40
До летального исхода: врач рассказал о смертельной опасности детского вируса
16:59
Раздал награды: Карл III выдал причастность Великобритании к диверсии на «СП»
16:40
Ведущая «Орла и решки» Юлия Коваль восстановила девственность после родов
16:29
ВСУ получили жесткий отпор при попытке прорыва позиций ВС РФ в ДНР
16:24
«Малыш», «Кот» и «Француз»: как бойцы СВО придумывают себе позывные
16:02
«Пример традиционного брака»: 55-летняя Яна Поплавская вышла замуж

Сейчас читают

Я много функциональная персона: Бузова привезла в ДНР гумпомощь
Могила Игоря Кириллова спустя год после смерти остается без памятника
Потерявший жену в ДТП Сумишевский перестал видеть детей: «К сожалению, так»
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика