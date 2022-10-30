Птичка вне клетки: сделает ли Илон Маск Twitter вновь свободной соцсетью

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Миллиардер Илон Маск приобрел соцсеть Twitter

Фото, видео: www.globallookpress.com / www.imago-images.de; 5-tv.ru

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В России эта социальная сеть заблокирована за многократные нарушения законодательства.

У Twitter теперь новый хозяин — Илон Маск. Самый богатый человек планеты все-таки купил самую скандальную социальную сеть планеты.

Символом перемен стал собственно визит миллиардера в штаб-квартиру организации с раковиной. Так он обыграл идиому которая на русский дословно переводится как «пустить раковину внутрь», а по смыслу означает: «допустить какую-то мысль». Первым сообщением от Маска было: «Птичка свободна». Он заявляет, что намерен превратить Twitter в честную платформу для дебатов людей с самыми разными убеждениями, и впредь модерацией контента будет некий совет людей разных взглядов.

К Twitter есть вопросы у многих, например, в России эта социальная сеть заблокирована за многократные нарушения законодательства. Не удаляли противоправный контент, например, детскую порнографию и, напротив, распространяли фейки.

О том, что «щебетанье» в Twitter — не пустая болтовня заговорили еще 10 лет назад, когда во время арабской весны. Тогда восстания в Тунисе и Египте модерировались через эту социальную сеть. В Китае, она, к слову также заблокирована.

Twitter прославился политической цензурой. Аккаунты, которые не нравились руководству компании, просто блокировались. Самый яркий пример — Дональд Трамп из соцсети. Его «удалили», когда он еще был президентом, правда, уже проигравшим выборы.

Культура отмены — это такая гипертрофированная форма остракизма. Цифровой век позволяет решить проблему одной кнопкой «Delete» (удалить). Нет неудобного аккаунта в соцсети — нет проблем. И человека вроде как нет. Был Трамп — нет Трампа.

В этом году мы наблюдаем выход культуры отмены на новый уровень в попытке отменить целую страну. Нашу. После начала спецоперации все связанное с Россией начали отменять: концерты, спектакли, и ладно бы это касалось произведений тех авторов, кто поддержал спецоперацию, но ведь запретили балеты Чайковского, книги Достоевского и пьесы Чехова.

Про снос памятников Пушкину на Украине добавить нечего, с этими все понятно. Культура отмены — это такая гротескная форма либерализма, когда под лозунгом защиты ценностей пытаются уничтожить ценности других.

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