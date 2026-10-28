Путин: Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна

Россия занимает первое место в мире по объему экспорта зерна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки передовых российских решений в ключевых сферах экономики и социальной сфере, которую он посетил вместе с лидерами африканских стран.

Глава государства отметил, что еще сравнительно недавно Советский Союз, а затем и Россия закупали значительные объемы зерна за рубежом, в частности в США и Канаде.

«Россия на данный момент времени занимает первое место в мире по экспорту зерна. Первое место. По объему производства, с учетом собственного потребления, мы производим меньше, но на экспорт поставляем больше всех стран в мире», — сказал Путин.

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут уточнила, что страна является мировым лидером по экспорту пшеницы. По ее словам, сельское хозяйство прошло путь от зависимости от импорта продовольствия к значительному росту производства благодаря внедрению современных агротехнологий.

«Пшеница. Мы первые в мире по пшенице. Да. По основному виду. <…> Мы прошли очень быстро путь от того, что у нас не было практически ничего, не только зерно мы импортировали, мы импортировали практически все», — отметила Лут.

Министр назвала внедрение технологий в сельском хозяйстве одной из ключевых предпосылок произошедших изменений. По ее словам, российский опыт может быть адаптирован для применения в африканских странах с учетом особенностей местного климата.

Лут отметила, что Россия обладает компетенциями по культурам, распространенным на африканском континенте, в частности кукурузе, сорго и просу. Страна готова разрабатывать специальные агротехнологические решения с учетом условий конкретных государств.

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