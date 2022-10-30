Как Запад 90 лет создает образ «плохого русского» с помощью кино и видеоигр

В новой части Call of Duty россиян изобразили в образе исчадий ада. Это не первый раз для данной серии «стрелялок». Не лучше ситуация в американских фильмах и даже в газетах XIX века.

Поспешная попытка «отмены России» на Западе обусловлена еще и тем, что долгие годы, десятилетия в отношении нашей страны выстраивался негативный образ. В моменты политических обострений черных красок добавляли побольше, в периоды холодной дружбы — тон смягчался.

Все началось с карикатур в британских газетах времен Крымской войны середины XIX века. Потом этот нарратив перекочевал в броский язык плакатов первой половины XX века. Когда важнейшим из искусств стало кино, Голливуд сделал все, чтобы победить «империю зла».

Перестройка и 1990-е позволили над нами посмеяться, но недобрым смехом. XXI век дал новую индустрию развлечений — компьютерные игры. На этой неделе вышла новая версия популярной «стрелялки» Call of Duty, где доблестным американским спецназовцам противостоят злые российские наемники. В образе буквально исчадий ада: балаклавы с черепом не оставляют шансов на эмпатию. Так что «убивать русских» — это теперь модно, стильно, молодежно.

Почему сценарии меняются, а суть остается прежней — задумалась корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Русская ЧВК расстреливает американских солдат — фрагмент новой компьютерной игры, выпущенной в США. Название ЧВК не звучит, но пользователи считали намек на ставший на весь мир знаменитым «оркестр». И сразу понятно, кто злодей, против кого надо идти воевать.

Call of Duty — одна из самых популярных «стрелялок». Она выходит с начала 2000-х, общий тираж уже больше 400 миллионов копий. Особо любима американскими и европейскими игроками. Именно поэтому главный злодей в ней — почти всегда — Россия. Версия Call of Duty 2009-го — миссия «No russian». По сюжету российские военные расстреливают людей, чтобы подставить американцев и развязать мировую войну.

«Демонизация русских в видеоиграх, как и любая демонизация любой национальности, является в первую очередь дискредитацией культуры и навязыванием негативного образа людей по национальному признаку», — рассказал Михаил Пименов, киберспортсмен, директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия».

А вот уже версия 2019-го: в сюжете упоминается «шоссе смерти» — якобы русские обстреляли эшелон с мирными людьми в стране, очень похожей на Сирию. Сценарий скопирован с реальной трагедии — в 1991-м, в конце войны в Персидском заливе. Только тогда на самом деле авиация США разбомбила колонну отступающих иракцев. Погибли, по разным оценкам, от 300 до одной тысячи человек. В игре реальных американских военных поменяли на виртуальных российских.

«Ну с кем сражаться? С какими-то непонятными бородачами из пустыни? Это какие-то грустные, вялые враги… То ли дело страшная Россия, которая ощетинилась ядерными ракетами! Call of Duty — как массовый продукт — не избежала влияния того, что называют Вашингтонским обкомом», — считает Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм

Мнения аналитиков разделились: что это — госзаказ Вашингтона или просто коммерчески успешный продукт. Но именно виртуальный контент сейчас стал основным инструментов на молодые умы. Так, 97% американских тинейджеров регулярно играют в компьютерные игры — проводят за экранами до восьми часов в день. В случае с подростковой психикой через такие вот стрелялки можно менять восприятие действительности, насаждать идеалы, нормы поведения, образ врага, наконец.

«Игра может начать разрушать и личность, и жизнь подростка. Контент создается, как правило, на Западе. Многие события совершенно нелепы с исторической точки зрения. И вот здесь для человека — которому кажется, что наступила пора вырваться из этого иллюзорного мира и войти в мир реальности — то очень часто он сможет совершить такой выбор. Причем понятно на какой стороне он окажется, по какую сторону баррикад», — считает доктор психологических наук, профессор, ведущий программы «Неизвестная история» Борис Рыжов.

В России только задумываются о том, чтобы фильтровать игры на адекватность содержания. Пока они лишь получают возрастные рекомендации.

«Эта возрастная маркировка сейчас никем не перепроверяется — что встало, то встало. Поэтому сейчас есть претензии и к фильмам, и к играм», — отметил директор Ассоциации профессиональных пользователей Владимир Зыков.

Как раз Голливуд и протоптал дорогу к образу русского злодея. Для правдоподобия нередко на эти роли зовут российских актеров. Игорь Жижикин стал безжалостным и жестоким полковником Довченко у Спилберга в эпопее про «Индиану Джонса». Да и в компьютерных играх засветился — на обложке Red Alert («Красная угроза»), где уже по стандартному для шоу-индустрии Штатов сюжету Советский Союз пытается захватить мир.

«Меня использовали просто как лицо этой игры. Я жил в то время в Лас-Вегасе, и там базировалась база этих компьютерных игр. Они там создавались, поэтому меня заметили. Я не до конца углубился и не до конца знаю всех нюансов этой игры», — рассказал актер и продюсер Игорь Жижикин.

Главный русский злодей в Голливуде — Михаил Горевой. Он запомнился звездной ролью злого гения — русского ученого, создавшего оружие для уничтожения мира в одной из серий «Бондианы».

«Это продается. Потому что это индустрия, потому что это бизнес. Мы же не будем делать вид, что не было холодной войны. Этот клишированный персонаж — тупой русский — он прекрасно продавался. Там все про деньги», — считает Михаил Горевой.

Но холодная война в американском кинематографе началась намного раньше — еще в 1932-го году, с фильма «Самая опасная игра». В нем сумасшедший маньяк, который развлекается охотой на людей, — русский граф. В прислужниках у него — глухонемой Иван. КГБшники и мафиози, бандиты и маньяки — образ «плохого русского» в Голливуде взращивают и эксплуатируют уже 90 лет.

Пока западные кино- и игровая индустрии активно лепят образ злодея-русского, статистика в реальной жизни заставляет задуматься. Например, в 2019-м — в год выхода предыдущей версии игры Сall of Duty, где было большое количество жестокости, убийств и насилия — именно эта игра стала самой популярной в США. В России в том же году наиболее востребованной оказалась игра FIFA 9 — про футбол. Спрашивается: ну и кто здесь злодей?

Но больше в FIFA за Россию не сыграть — из-за западной культуры отмены сборную России в игре запретили. Вот только на негативные образы русских в кино и играх эта отмена не распространяется. Западный потребитель должен знать врага в лицо — посыл прост и понятен.