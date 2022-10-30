🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 октября, не стоит пренебрегать собственными принципами и обязательствами перед близкими людьми. Будьте собраны и настроены на получение желаемого результата, но не переусердствуйте!

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♈ Овен

Звезды рекомендуют быть осторожнее со своими желаниями. В стремлении за определенной целью, стоит воспринимать все трудности, как часть испытания на пути, не ругая судьбу и принимая все, как оно есть. Если вдруг что-то идет не по плану, то, возможно, так кажется только вам. Самое время сменить угол зрения, а также попытаться перестать контролировать абсолютно все.

Космический совет: сделать шаг назад – это тоже движение.

♉ Телец

Пришло время перестать занижать требования к окружающим и пытаться всем угодить. Дело не столько в самоуважении, сколько в том, что вы порядком растратили собственные силы на кого угодно, только не на себя. Настал момент для восстановления энергии: стоит побаловать себя или отправиться, скажем, в краткосрочное путешествие в компании себя любимого.

Космический совет: вы достойны всего, чего желаете.

♊ Близнецы

Больше легкости, творчества и никаких дурных мыслей. Новый день несет множество приятных сюрпризов, которые стоит встретить достойно. Также звезды рекомендуют совершить дела, отложенные в долгий ящик, встретиться со старыми друзьями, на которых не находилось свободного времени, а еще отдохнуть душой и телом. Вы заслужили.

Космический совет: дурные мысли в сторону – впустите свет в свою душу.

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♋ Рак

Вам стоит следить за тем, чтобы ненароком не задеть ничьи чувства: в последнее время язык особенно остр, не правда ли? Оглянитесь: вокруг такие же, как и вы, а что будьте трепетнее к чужим душам, не терзайте их по мелочам. А если очень хочется выпустить пар, то делайте это без вреда для тех, кто не виноват в том, что у вас непростой период.

Космический совет: будьте нежнее к окружающим.

♌ Лев

Да, так бывает: неудачи случаются. Далеко не у всех получается держать удар, так что не стоит себя корить за то, что вы чувствуете. Иногда звезды защищают нас от чего-то похуже, посылая испытания, которые нужно пройти. Кстати, вокруг немало знаков – стоит только захотеть их разглядеть, сменив фокус на кое-что непривычное.

Космический совет: неудачи случаются даже у самых успешных.

♍ Дева

Вы неотразимы и знаете об этом. Наступает пора, которую вы так долго ждали. Не подведите самого себя и будьте готовы к тому, что придется поддаться всем тем изменениям, которые спешат ворваться в новую главу. Больше открытости и поменьше усердного труда: вне офиса тоже есть жизнь и еще какая!

Космический совет: живите здесь и сейчас.

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♎ Весы

Когда силы на исходе, лучше всего зарядиться позитивными эмоциями. Подумайте, кто и что вам их приносит и сделайте так, чтобы жизнь была максимально наполнена ими. Возможно, поднять уровень эндорфина удастся на вечеринке. Или настроение вам поднимет внезапно объявившийся друг из прошлого. В любом случае постарайтесь выбраться навстречу приключениям – не оставайтесь сегодня дома.

Космический совет: выберитесь из дома и постарайтесь зарядиться позитивом.

♏ Скорпион

У вас достаточно сил, чтобы изменить очень многое. Так что сделайте себе одолжение и прекратите думать и рассказывать о себе другим как о жертве. Вместо этого настройтесь на серьезный лад, расставьте приоритеты и закатайте рукава. Вы пришли в этот мир не просто так, Скорпионы. Вам предстоит на примере собственной жизни поменять к лучшему мировоззрение множества людей. Так что взбодритесь и принимайтесь за работу.

Космический совет: вам никогда не шла роль жертвы, так что не нужно ее играть.

♐ Стрелец

Сегодня вам нужны только солнечный свет и немного свежего воздуха, Стрельцы. Вспомните о своем любимом месте на природе и купите туда билет. Если сбежать из городских джунглей не получается, постарайтесь провести больше времени на свежем воздухе или в парке. Ощущение ветра в волосах и почвы под ногами обязательно вернет вам хорошее настроение и настроит на правильный лад.

Космический совет: простая прогулка сделает вас счастливее.

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♑ Козерог

Для Козерогов есть две новости: хорошая и плохая. Последняя заключается в том, что волнующий вас конфликт может продлиться еще какое-то время. Хорошая – вас не должно волновать то, что непосредственно вас не касается. Перестаньте «кормить» чувство тревожности. Вместо беспокойства направьте свою энергию на себя и собственный рост. Фраза «не мой цирк, не мои обезьяны» поможет вам.

Космический совет: вы не можете помочь всем и каждому, но можете помочь себе.

♒ Водолей

Иногда нужно рискнуть, Водолеи. Подойти к своим страхам вплотную и сделать то, что раньше казалось невозможным. Хорошо, что Вселенная поддерживает вас. Она поможет вам наладить жизнь, которую вы всегда себе представляли. Для этого постарайтесь настроиться так, чтобы испытать большие чувства и эмоции. Не бойтесь выражать их сегодня и в ближайшие дни. Даже если это означает выглядеть уязвимым.

Космический совет: иногда нужно рискнуть.

♊ Рыбы

Развитие и рост редко даются легко и выглядят красиво. Этот путь часто пролегает через мрачные места. Хорошо, что вы готовы к испытаниям. Не только Вселенная, но и ваше бессознательное создает обстоятельства, которые вам придется преодолеть ради развития. Так что расстаньтесь на время с прошлым и старыми шаблонами мышления. Пора стать главным героем своей жизни!

Космический совет: отпустите старые обиды и цели.

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