Богомолов впервые вышел в свет после бегства Собчак

Супруг скандальной светской львицы, скрывающейся в Литве, продолжает вести богемный образ жизни.

Похоже, что грандиозный криминальный скандал и позорное бегство из страны телеведущей Ксении Собчак никак не повлияли на привычный уклад жизни ее супруга Константина Богомолова. Режиссер будто нарочито подчеркивает, что по-прежнему с головой погружен в творчество — работает над спектаклями в Театре на Бронной и посещает актерские тусовки.

Так, Богомолов как ни в чем не бывало заявился на пресс-показ фильма Валерия Фокина «Петрополис», в то время как Собчак, находясь в Литве, отбивается в соцсетях от хейтеров. На днях же, сразу после бегства супруги, режиссер рассказывал и даже показывал в Telegram, что репетирует ввод в спектакль молодой артистки. При этом он опроверг слухи об обысках в его столичной квартире и назвал дураками тех, кто их распространяет.

Напомним, после начала уголовного дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова Ксения Собчак тайно бежала в Литву.

Несколько дней назад в рамках этого дела был отправлен под стражу на два месяца коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов. Вместе с ним за решетку угодил экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский. По версии следствия, они вымогали у главы «Ростеха» деньги.

Сама светская львица сначала также проходила по делу подозреваемой, однако позднее ее статус сменился на свидетеля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Людмила Нарусова опровергла слухи об уходе из Совета Федерации после бегства из страны ее дочери Ксении Собчак по израильскому паспорту.