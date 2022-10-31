Французские аптеки опустели из-за санкций против РФ: нет даже парацетамола

Парацетамол Россия не скупает, но в его дефиците во Франции косвенно замешана: из-за санкций транспортировка китайских таблеток через территорию нашей страны невозможна. Причем санкции французские. Результат — очереди в аптеки и рекомендации экономить на здоровье. А тут еще и протесты медработников, которые поставили ультиматум самому Макрону. Чего хотят французские врачи и медсестры? Знает Александр Якименко.

Этот сезон гриппа — первый с начала антироссийских санкций, которые неожиданно для французских пациентов ударили по ним самим. Из аптек пропали даже самые обычные лекарства.

«Парацетомол есть?»

Парацетамола теперь нет, потому что в Европу его импортировали в основном из Китая, США и Индии. Из Поднебесной обычно везли через Россию. Теперь от этого маршрута отказались.

«Нам стали поставлять в разы меньше таблеток, иногда не привозят неделями, экономят и бензин, и само лекарство, поэтому мы вынуждены ввести лимиты и не отпускать больше двух пачек на клиента», — рассказала фармацевт Эльза Себан.

В Индии уверяют — заводы работают на полную мощность. Но удовлетворить спрос всей Европы не могут. А главный на словах союзник, США, игнорирует европейские потребности. Увеличения поставок из Вашингтона парижские аптеки этой осенью так и не дождались.

«Мы не обладаем суверенитетом в области медицины, поэтому доставки лекарств зависят от миллиона факторов, и их во Франции не решить. Поэтому, когда мы начали эту политику, вот и получили. Проблемы начались уже весной, а сейчас чувствуются все острее и острее!» — считает глава синдикатов аптек региона Мозелль Эрик Шильц.

Во Франции уже который год строят собственный завод по производству парацетамола. Но никак не достроят, а теперь денег на него нет и подавно. К тому же он все равно бы не решил проблему доступности лекарств.

«В любом случае стоимость производства в самой Франции будет в два-три раза выше, чем если везти из Китая», — говорит экономист Карин Мильсен.

Не хватает ни лекарств, ни медперсонала. Врачи и медсестры бегут с неблагодарной работы. Койки пустуют, хотя на входе длинные очереди.

«Посмотрите на разницу в количестве медработников в этом году по сравнению с предыдущими, даже с ковидным 2020. Она разительна! Уволились 2000 работников! Получился замкнутый круг, денег власти не выделяют, значит падает качество обслуживания, зарплаты не растут, люди увольняются и это только нагружает еще сильнее оставшихся работать!» — рассказал пресс-секретарь Союза медиков Франции Тьеру Амуру.

Министр здравоохранения теперь цинично предлагает жителям экономить на здоровье.

«Обычно люди заболевают чем очень простым и понятным, но сразу едут в больницы, скупают неподходящие лекарства. Я прошу, звоните на горячую линию, и вы получите прекрасную консультацию по телефону, ее вполне достаточно в большинстве случаев», — сказал министр здравоохранения Франции Франсуа Брон.

При этом власти тратят миллионы на поддержку украинского режима, но ни одного дополнительного цента не вложили в собственную медицину. Четыре тысячи французских врачей поставили ультиматум президенту Макрону. Требуют срочно повысить финансирование и наладить поставки лекарств.