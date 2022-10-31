А где Бледанс? Поклонники не узнали звезду «Маски-шоу» без макияжа
Актриса Эвелина Бледанс показала поклонникам видео со своего отдыха в Турции
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram* / bledans
Актриса охотно показывает фанатам отличное настроение и новую себя на отдыхе в Турции.
Звезда сериала «Стриптизеры» Эвелина Бледанс спасается от серых московских будней в солнечном турецком Бодруме. Вместе с сыном Семеном она отдыхает на побережье Эгейского моря, передает 7Дней.ru. Посвежевшая дива решила выйти на связь с поклонниками. Горячее видео, в котором актриса предстала в нюдовом бикини без макияжа, она выложила в социальной сети. Поклонники на видеоролик с «балкончиком» среагировали мгновенно.
— "Балкончик" у вас что надо!
— Афродита! Богиня красоты, женственности и очарования!
— А где Бледанс? В этой девушке ее узнать очень трудно.
— Жаль, когда пластические вмешательства меняют узнаваемость с каждым разом.
— О, вывалила свой силикон, который никому не нужен.
— Глаз вообще нет, одни щелочки.
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53-летнюю сексапильную артистку критика подписчиков ничуть не смутила. Она продолжает демонстрировать хорошее настроение и помолодевшую себя. Фанаты гадают в чем причина: то ли всесильная косметология помогла, то ли новый возлюбленный вдохновляет.
Ранее 5-tv.ru писал, за кого Эвелина Бледанс собралась замуж. Избранником актрисы стал телеведущий Артур Цветков.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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