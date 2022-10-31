А где Бледанс? Поклонники не узнали звезду «Маски-шоу» без макияжа

Актриса охотно показывает фанатам отличное настроение и новую себя на отдыхе в Турции.

Звезда сериала «Стриптизеры» Эвелина Бледанс спасается от серых московских будней в солнечном турецком Бодруме. Вместе с сыном Семеном она отдыхает на побережье Эгейского моря, передает 7Дней.ru. Посвежевшая дива решила выйти на связь с поклонниками. Горячее видео, в котором актриса предстала в нюдовом бикини без макияжа, она выложила в социальной сети. Поклонники на видеоролик с «балкончиком» среагировали мгновенно.

— "Балкончик" у вас что надо!

— Афродита! Богиня красоты, женственности и очарования!

— А где Бледанс? В этой девушке ее узнать очень трудно.

— Жаль, когда пластические вмешательства меняют узнаваемость с каждым разом.

— О, вывалила свой силикон, который никому не нужен.

— Глаз вообще нет, одни щелочки.

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53-летнюю сексапильную артистку критика подписчиков ничуть не смутила. Она продолжает демонстрировать хорошее настроение и помолодевшую себя. Фанаты гадают в чем причина: то ли всесильная косметология помогла, то ли новый возлюбленный вдохновляет.

Ранее 5-tv.ru писал, за кого Эвелина Бледанс собралась замуж. Избранником актрисы стал телеведущий Артур Цветков.

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