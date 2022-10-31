Голоса наперевес: Лула да Силва стал президентом Бразилии с минимальным отрывом
Новый президент Бразилии да Силва назвал НАТО и ЕС зачинщиками конфликта на Украине
Фото, видео: Reuters / CARLA CARNIEL; 5-tv.ru
По итогам второго тура лидер левых набрал чуть больше 50% голосов.
Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии, хоть и с минимальным отрывом.
По итогам второго тура лидер левых набрал чуть больше 50% голосов. У второго кандидата — действующего президента Жаира Болсонару — всего на один процент меньше — 49. Это обидное поражение вызвало просто бурю эмоций у его сторонников.
Вообще, эти выборы по накалу страстей напоминали настоящий бразильский сериал. Болсонару в какой-то момент вырвался вперед. В это время его избиратели молились на улицах со слезами на глазах. Но потом они рыдали еще больше, — когда стало ясно, что побеждает все-таки да Силва. Драма разворачивалась и на самих участках. По данным бразильской прессы, силовики просто били и задерживали тех, кто хотел голосовать за Лулу.
Как только ЦИК объявявил результаты, сторонники Лулы закатили на улицах настоящий бразильский карнавал. Танцы и ликование не утихали по всей стране до глубокой ночи.
Эксперты считают, что Лула да Силва симпатизирует России. Он много раз критиковал Зеленского и говорил, что это Евросоюз и НАТО развязали конфликт на Украине. Также политик называл санкции в отношении Москвы ошибочными. Это будет его третий срок на посту президента Бразилии после 11-летнего перерыва.
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