Голоса наперевес: Лула да Силва стал президентом Бразилии с минимальным отрывом

Эфирная новость 830

Новый президент Бразилии да Силва назвал НАТО и ЕС зачинщиками конфликта на Украине

Фото, видео: Reuters / CARLA CARNIEL; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По итогам второго тура лидер левых набрал чуть больше 50% голосов.

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии, хоть и с минимальным отрывом.

По итогам второго тура лидер левых набрал чуть больше 50% голосов. У второго кандидата — действующего президента Жаира Болсонару — всего на один процент меньше — 49. Это обидное поражение вызвало просто бурю эмоций у его сторонников.

Вообще, эти выборы по накалу страстей напоминали настоящий бразильский сериал. Болсонару в какой-то момент вырвался вперед. В это время его избиратели молились на улицах со слезами на глазах. Но потом они рыдали еще больше, — когда стало ясно, что побеждает все-таки да Силва. Драма разворачивалась и на самих участках. По данным бразильской прессы, силовики просто били и задерживали тех, кто хотел голосовать за Лулу.

Как только ЦИК объявявил результаты, сторонники Лулы закатили на улицах настоящий бразильский карнавал. Танцы и ликование не утихали по всей стране до глубокой ночи.

Эксперты считают, что Лула да Силва симпатизирует России. Он много раз критиковал Зеленского и говорил, что это Евросоюз и НАТО развязали конфликт на Украине. Также политик называл санкции в отношении Москвы ошибочными. Это будет его третий срок на посту президента Бразилии после 11-летнего перерыва.

+2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.62
0.09 61.12
-0.01
«Мертвые будут помогать»: почему Хэллоуин в этом году особенный

Последние новости

19:52
Путин в Сочи встретился с Пашиняном и Алиевым
19:38
Он меня бесит: Решетова пожаловалась на Тимати после расставания
19:21
В Москве открылась выставка «Химия-2022»
18:59
Дочь создателя «Твое» избил неизвестный в центре Москвы
18:46
Война с памятью: в Латвии снесли памятники советским воинам
18:27
С 1 ноября в России вступают в силу новые законы

Сейчас читают

Самый большой риск: гинеколог об увлечении дочери Шукшиной силовыми нагрузками
"Мы не медики!": участники "На-На" отказались помогать отошедшему от дел больному Алибасову
Украинские медики бросали раненых солдат умирать, потому что их «тяжело» нести
Стоит ли бороться с мужскими привычками

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика