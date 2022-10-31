Экс-чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова подключили к аппарату ИВЛ

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Игорь Рязов
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После госпитализации в крови гроссмейстера и депутата Госдумы обнаружили около 2,7 промилле алкоголя, сообщил источник 5-tv.ru.

Экс-чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова подключили к аппарату ИВЛ

Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев

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Бывший чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов подключен к аппарату ИВЛ. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

У гроссмейстера диагностировали отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние.

Также у Анатолия Карпова зафиксировали сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом шейки левой бедренной кости. Состояние шахматиста и депутата осложняется из-за хронических заболеваний.

После госпитализации в крови Анатолия Карпова обнаружили около 2,76 промилле алкоголя. Это эквивалентно примерно бутылке водки.

Ранее этим днем бизнесмен Андрей Ковалев сообщил 5-tv.ru, что Анатолий Карпов получил травмы в результате нападения на него неизвестных.

Позже дочь гроссмейстера опровергла сведения о нападении, назвав причиной травм бытовую ситуацию. Жена депутата Госдумы Наталья Буланова рассказала 5-tv.ru, что ее супруг просто поскользнулся. По ее словам, еще днем Анатолий Карпов чувствовал себя удовлетворительно и улыбался.

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