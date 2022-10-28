Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Срочная новость 9 813

Установленное задание призвать 300 тысяч человек выполнено.

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Тема:
Специальная военная операция России

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России.

«Установленное задание призвать 300 тысяч человек выполнено», — заявил глава Минобороны РФ.

К настоящему моменту в зону проведения специальной военной операции направлено 82 тысячи мобилизованных. Остальные находятся либо на полигонах, либо в процессе обучения (боевого слаживания). Теперь набор будет продолжен только за счет приема добровольцев и кандидатов на контракт с ВС РФ. Также Шойгу добавил, что из числа сотрудников органов исполнительной власти в рамках частичной мобилизации были призваны 1300 человек.

Президент в свою очередь подчеркнул, что на передовую необходимо отправлять только хорошо подготовленных мобилизованных, а также вплотную заняться модернизацией системы работы военкоматов. Путин отметил, что ошибки были неизбежны, так как мобилизация в нашей стране давно не проводилась, однако исправлять их необходимо.

Тема:
Специальная военная операция России
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