Шойгу поручил доложить о завершении частичной мобилизации до 1 ноября

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 144

МО РФ: мероприятия по призыву на военную службу граждан из запаса прекращены

Шойгу поручил доложить о завершении частичной мобилизации до 1 ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Специальная военная операция России

Военкоматы с 31 октября прекращают набор военнослужащих в рамках частичной мобилизации и возвращаются к штатной работе.

Командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом направлены указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. Соответствующее поручение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В российском военном ведомстве уточнили, что все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены.

«Подготовка и вручение повесток прекращаются, участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан, а также здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для использования по прежнему назначению», — говорится в заявлении Минобороны.

Также сообщается, что сотрудники военкоматов, задействованные в обеспечении частичной мобилизации, с 31 октября возвращаются к штатной работе. Их дальнейшая деятельность по комплектованию вооруженных сил будет заключаться только в приеме добровольцев и контрактников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что срочники осеннего призыва не будут проходить службу в зоне спецоперации, а также в новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Тема:
Специальная военная операция России
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