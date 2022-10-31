Технике НАТО и наемникам на Украине предрекли проблемы зимой: «Будут отказывать»

Холода наступят уже через одну-две недели, после чего на поле боя на территории Незалежной «начнется другая обстановка».

С наступлением зимних холодов у западной военной техники и наемников на Украине начнутся проблемы, что даст преимущество российским военным, готовым к боям в таких условиях. Об этом заявил гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Он отметил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) постоянно растет процент иностранных наемников в соотношении с украинскими военнослужащими. Это увеличивает вероятность проблем зимой у войск киевского режима, считает эксперт.

«У украинских военных, как у представителей советской военной школы и работающих на советской технике, вряд ли могут быть проблемы. Что касается военной техники, которая поступила по договорам из стран НАТО, большинство будет отказывать и не будет работать в условиях, когда температура будет опускаться ниже минус 20 градусов», — пояснил Михайлов в комментарии URA.RU.

Трудности начнут испытывать и иностранные боевики из Восточной Европы и с Ближнего Востока, не привыкшие к зимним холодам. Эксперт отметил, что метеорологические сводки обещают морозную и снежную зиму. Причем холода наступят уже через одну-две недели, после чего «начнется другая обстановка», прогнозирует Михайлов.

Он добавил, что российская техника изначально предназначена для работы в условиях низких температур, поэтому обладает необходимой надежностью и работоспособностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко обратился к западным странам с просьбой прислать Украине теплые одеяла, чтобы ее граждане не замерзли грядущей зимой.