Срок негодности: купить просроченные продукты в магазинах РФ станет невозможно

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«Известия»: в магазинах станет невозможно купить просроченные молоко и минералку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Российское правительство запускает эксперимент по борьбе с нелегальными товарами и просрочкой.

В российских магазинах запустят правительственный эксперимент по борьбе с просрочкой и нелегальными товарами. «Известия» узнали о том, как покупателей будут защищать от теневиков.

Обязательными элементами станут маркировка и программное отслеживание перемещения товара. В перечень участников эксперимента попадут: молочная продукция, минеральная и газированная вода, пиво (в том числе безалкогольное), табачная продукция и курительные смеси для кальянов.

Пробить просрочку или контрафакт на кассе станет технически невозможно. Эксперимент не затронет онлайн-торговлю, ярмарки и рынки, а наиболее полезен окажется для розничных магазинов в больших городах, где предложение преобладает над спросом.

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