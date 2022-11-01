Взрыв в петербургском Колпино произошел из-за разгерметизации газопровода

И последние данные о взрыве газа в Колпино. Стали известны его возможные причины — разгерметизация газопровода. Прокуратура уже начала проверку. Все произошло рядом с жилыми домами. И хотя обошлось без пожара, взрыв был такой силы, что в земле после него образовалась десятиметровая воронка. Больше всего досталось машинам на парковке.

Их побило огромными булыжниками, которые разлетались во все стороны. Жители только по счастливой случайности не пострадали. О том, как все было, они рассказали Юлии Майдановой.

Эта ночь стала одной из самых экстремальных для жителей этого дома. До сих пор не все рискуют вернуться обратно.

«Я сразу уехал не стал ночевать», — рассказал один из жителей Алексей Нечаев.

А приехав утром Алексей стал осматривать свою машину — крышу пришлось полностью заклеить пленкой. Кто и как будет возмещать ущерб, пока даже не понимает.

«Ну там очень много на ремонт, не знаю пока. Участковому позвонил», — сказал он.

С подсчетов убытков началось сегодня утро у многих жителей домов по улице Севастьянова. Разом побило десятки машин. Где-то выбило окна, где-то сильно помяло. Весь двор фактически превратился в большую стоянку битых авто.

Каким-то чудом никто не пострадал — огромные булыжники разлетались на десятки метров. Действовали все максимально быстро, оставалась угроза повторного взрыва. Всех срочно эвакуировали, дом обесточили, сотрудники «Петербурггаза» перекрыли трубу. Людям позволили вернуться только спустя несколько часов.

На месте взрыва образовалась огромная воронка в четыре метра глубиной и десять метров диаметром. Установлено, что труба со сжиженным газом разгерметизировалась. Это повредило продувную свечу соседней нитки, в результате — произошел выброс газа.

В «Петербурггазе» пояснили, что труба была повреждена в ходе испытаний на прочность. Во время ремонта газопровода произошла его разгерметизация.

«В 05:50 работы были завершены. На газоснабжение не повлияло. Работы застрахованы. Возмещением ущерба будет заниматься подрядная организация», — сообщили в «Петербурггазе».

Каким образом были организованы испытания, что пришлось эвакуировать жильцов целого дома, сейчас — главный вопрос. Прокуратура уже начала свою проверку.

Управляющая компания организовала сбор заявлений от автовладельцев. Не исключено, что добиваться компенсаций придется в суде.