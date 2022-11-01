Перевес небольшой — политолог назвал исход выборов в Конгресс США

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 3 050

Политолог Светов предрек победу республиканцев на выборах в Конгресс США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop; 5-tv.ru

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Общественность делает ставки: у кого больше шансов — демократов или республиканцев и почему?

У республиканцев больше шансов одержать победу на предстоящих выборах в Конгресс США. Но, скорее всего, отрыв будет незначительным — примерно в 3%. Такой исход голосования в эксклюзивном интервью 5-tv.ru предрек журналист и политолог Юрий Светов.

«Шансы по опросам общественного мнения таковы — примерно 51,5% проголосуют за республиканцев и 48,5% — за демократов. Важна эта неделя, политики сбрасывают всякого рода ограничения — моральные, какие угодно, мочить будут своих соперников, как хотят. Ну, посмотрите: Хиллари Клинтон вдруг подала в суд на Трампа — это ведь тоже для чего сделано: чтобы еще раз показать, что вот эта партия — такая партия негодяев и так далее. В свою очередь вдруг вот эта утечка информации, что якобы Трасс звонила Блинкену и докладывала о взрыве газопроводов — это по демократам удар, то есть мы сейчас насмотримся на целый набор таких историй», — уверен собеседник.

В целом же, отметил он, давать уверенные прогнозы сейчас рано, выборы в Штатах — сложный и непредсказуемый процесс.

«Есть определенные слои американского электората, которые принимают решения буквально в последние минуты — все это некрестьянское население, которое в общем-то прежде всего голосует за демократов, поэтому я бы не сказал, что совершенно точно выиграют выборы в Конгресс республиканцы», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что на заслуги Байдена как представителя демократов закрывать глаза тоже нельзя. К ним, в частности, относятся снижение цен на бензин и госдолга, подчеркнул политолог.

Выборы в Сенат США пройдут 8 ноября 2022 года. Избирательная кампания затронет 34 из 100 сенаторов. Победители выборов составят 118-й Конгресс США. Срок пребывания сенаторов в должности — с 3 января 2023 года по 3 января 2029 года.

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