Люди выступили против разжигания украинского конфликта. Угомонить толпу бывшему главе государства так и не удалось.

Американцы, уставшие от кризиса, сорвали выступление Барака Обамы в штате Мичиган. Бывший президент США приехал туда, чтобы агитировать за демократов перед промежуточными выборами в Конгресс.

Но во время его речи из зала раздались выкрики несогласных с нынешней политикой Штатов. Люди выступили против разжигания украинского конфликта. Угомонить толпу бывшему главе государства так и не удалось.

«Хватит провоцировать ядерную войну с Россией! Вы хотите нас всех убить в ядерной войне? Россия не враг! Остановитесь!» — кричала одна из протестующих.

Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 8 ноября. По итогам этого голосования партия демократов может потерять лидерство либо в одной, либо сразу в двух палатах. И сейчас есть все основания думать, что именно так и произойдет — это отмечает даже авторитетная газета «Нью-Йорк Таймс».

Рейтинг Джо Байдена с каждой неделей падает все ниже. Америка не может выбраться из затяжного кризиса, пока Белый дом тратит миллиарды на вооружение Киева. В то время как республиканцы обещают: в случае их победы на выборах поддержка Украины со стороны США сократится.