Пожар на электроподстанции во Владивостоке оставил без света 30 тысяч человек

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Из-за пожара на подстанции во Владивостоке без света остались более 650 домов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

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К настоящему времени подачу электричества удалось частично восстановить.

Во Владивостоке пожар на электроподстанции оставил без света более 650-ти многоквартирных домов. В них проживают порядка 30-ти тысяч человек.

К настоящему времени подачу электричества удалось восстановить. Но лишь частично.

18 тысяч жителей по-прежнему остаются без света. Причины пожара пока не известны. Инцидентом заинтересовалась прокуратура Владивостока и начала проверку.

 

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