Исключенного из сборной Франции баскетболиста Эртеля встретили аплодисментами

Он был отстранен за игру в питерском клубе.

Французского баскетболиста петербургского «Зенита» Тома Эртеля встретили аплодисментами после очередной игры. По завершении матча спортсмен вышел на улицу, где его ждали поклонники.

Они попросили автограф и фото на память в чем он им конечно не отказал. При этом инцидент с его уходом из французской сборной комментировать Эртель не стал.

Что касается игры, то ЦСКА одержал победу над петербургским «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Тома Эртель, к слову, стал одним из самых результативных игроков — он набрал 24 очка.

Напомним, баскетболиста навсегда отстранили от игры за сборную Франции из-за невыполненных контрактных обязательств. В августе он подписал соглашение с французской федерацией, запрещающее заключать контракты с клубами из России и Белоруссии, но затем перешел в петербургский «Зенит».