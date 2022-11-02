На грани банкротства: в США дальнобойщикам не на что и нечем заправлять фуры

США оказались на грани топливной катастрофы. Американские дальнобойщики жалуются, что они уже не в состоянии платить за дизель, который стремительно дорожает из-за дефицита.

Водителям фур, которые работают сами на себя просто не хватает заработанных денег, чтобы заправиться. Банкротство грозит и сотням компаний, которые занимаются грузоперевозками.

«Сейчас мы реально работаем за гроши. И никто нам ничего не говорит. В моей компании, на топливо уходит где-то 30-40% прибыли»;

«Цены на дизель сейчас очень высокие. Компаниям стало сложнее заработать. И уже не получаешь столько денег, сколько получали раньше. Мы едва сводим концы с концами», — говорят сотрудники компаний.

Чтобы снизить цены на дизель, дальнобойщики требуют высвободить запасы нефти из резервов США. Иначе, по их словам, выжить в этом кризисе смогут только крупные компании. Пострадают и покупатели: подорожание топлива неизбежно приведет к дальнейшему росту цен на все потребительские товары.