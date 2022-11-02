Вырос спрос на покупку автозапчастей на маркетплейсах в России

В этом году россияне стали активнее покупать автозапчасти на маркетплейсах. Как выяснили «Известия», на Wildberries продажи выросли почти в три раза, на Ozon в два, а на Авито на 30%.

В компаниях считают, что такой спрос связан с желанием автовладельцев набрать запчастей впрок, поскольку наиболее популярными товарами стали расходники: свечи, тормозные колодки и тому подобное. Также, по статистике, активнее всего покупатели берут запчасти для отечественных авто.

Впрочем, эксперты, опрошенные изданием, предупреждают, что шанс получить бракованную деталь на маркетплейсах выше, чем в специальных магазинах. Кроме того, бывают случаи, когда человек резервирует время на станциях технического обслуживания (СТО), а в итоге купленные в Интернете детали просто не подходят к автомобилю, и нужно все начинать с начала.