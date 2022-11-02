Вырос спрос на покупку автозапчастей на маркетплейсах в России

Эфирная новость 31

Он может быть связан с желанием автовладельцев набрать запчастей впрок, поскольку наиболее популярными товарами стали расходники.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В этом году россияне стали активнее покупать автозапчасти на маркетплейсах. Как выяснили «Известия», на Wildberries продажи выросли почти в три раза, на Ozon в два, а на Авито на 30%.

В компаниях считают, что такой спрос связан с желанием автовладельцев набрать запчастей впрок, поскольку наиболее популярными товарами стали расходники: свечи, тормозные колодки и тому подобное. Также, по статистике, активнее всего покупатели берут запчасти для отечественных авто.

Впрочем, эксперты, опрошенные изданием, предупреждают, что шанс получить бракованную деталь на маркетплейсах выше, чем в специальных магазинах. Кроме того, бывают случаи, когда человек резервирует время на станциях технического обслуживания (СТО), а в итоге купленные в Интернете детали просто не подходят к автомобилю, и нужно все начинать с начала.

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.43
-0.19 60.97
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 ноября

Последние новости

9:29
ВКС РФ нанесли удары по военным объектам Украины крылатыми ракетами X-32
9:15
Поплавская заявила, что Зеленский погрузил Украину в Средневековье
9:01
На грани банкротства: в США дальнобойщикам не на что и нечем заправлять фуры
8:51
Появилось видео уничтожения пунктов и техники ВСУ силами экипажей Ка-52 ВКС РФ
8:42
«Давно не поет»: Лоза объяснил популярность Аллы Пугачевой
8:33
Вырос спрос на покупку автозапчастей на маркетплейсах в России

Сейчас читают

В музее Мелитополя нашли азбуку, учившую детей ненавидеть русских. Фото
Королевский размах: подруга рассекретила точную сумму астрономических гонораров Киркорова
24-летний актер и певец Ли Джихан погиб в давке в Сеуле
«Ситуация хаоса» впереди: экономика Евросоюза без России неконкурентоспособна

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика