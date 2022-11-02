Северная Корея запустила минимум десять ракет в сторону Японского моря

Глава Южной Кореи Юн Сок Ель созвал заседание Совбеза страны.

Выпуск как минимум десяти разнотипных ракет провела Северная Корея в сторону Японского моря. Об этом сообщает издание Yonhap. Информация о всех типах снарядов не уточняется. Известно, что речь идет о ракетах малой дальности. Одна из них упала рядом с территориальными водами Южной Кореи к югу от разграничительной линии севера, которую в Сеуле считают фактической границей.

Глава Южной Кореи Юн Сок Ель созвал заседание Совбеза страны. Позже он поручил принять меры, чтобы КНДР «заплатила за свои провокации». Перед этим Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) предупреждала о возможных ответных мерах из-за совместных военно-воздушных учений Штатов и Южной Кореи. Они проходят в течение пяти дней.

Отмечено, за пять лет — это первые крупные учения. В них участвуют 240 военных самолетов, в том числе новые самолеты-невидимки. К слову, КНДР произведено уже 29 запусков ракет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему военные КНДР открыли огонь в сторону Южной Кореи.