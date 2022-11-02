Северная Корея запустила минимум десять ракет в сторону Японского моря

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 38

Yonhap: Северная Корея запустила не менее десяти ракет разных типов в сторону Японского моря

Северная Корея запустила минимум десять ракет в сторону Японского моря

Фото: www.globallookpress.com / Winfried Rothermel

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава Южной Кореи Юн Сок Ель созвал заседание Совбеза страны.

Выпуск как минимум десяти разнотипных ракет провела Северная Корея в сторону Японского моря. Об этом сообщает издание Yonhap. Информация о всех типах снарядов не уточняется. Известно, что речь идет о ракетах малой дальности. Одна из них упала рядом с территориальными водами Южной Кореи к югу от разграничительной линии севера, которую в Сеуле считают фактической границей.

Глава Южной Кореи Юн Сок Ель созвал заседание Совбеза страны. Позже он поручил принять меры, чтобы КНДР «заплатила за свои провокации». Перед этим Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) предупреждала о возможных ответных мерах из-за совместных военно-воздушных учений Штатов и Южной Кореи. Они проходят в течение пяти дней.

Отмечено, за пять лет — это первые крупные учения. В них участвуют 240 военных самолетов, в том числе новые самолеты-невидимки. К слову, КНДР произведено уже 29 запусков ракет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему военные КНДР открыли огонь в сторону Южной Кореи.

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.43
-0.19 60.97
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 ноября

Последние новости

11:04
Сташевский об отношениях с сыном после десяти лет разлуки: «Я рыдал при встрече»
10:53
Гигантский смерч обрушился на регион во Франции
10:39
Полуголый дебошир сломал водопровод и распугал соседей-петербуржцев
10:25
Зима близко: как сэкономить на замене автомобильной резины и как ее хранить
10:11
К Земле приближается астероид стоимостью 10 тысяч квадриллионов долларов
9:57
Северная Корея запустила минимум десять ракет в сторону Японского моря

Сейчас читают

В музее Мелитополя нашли азбуку, учившую детей ненавидеть русских. Фото
Королевский размах: подруга рассекретила точную сумму астрономических гонораров Киркорова
24-летний актер и певец Ли Джихан погиб в давке в Сеуле
«Ситуация хаоса» впереди: экономика Евросоюза без России неконкурентоспособна

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика