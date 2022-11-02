Сташевский об отношениях с сыном после десяти лет разлуки: «Я рыдал при встрече»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 15

Певец Сташевский хорошо общается с сыном от первого брака Даниилом

Сташевский об отношениях с сыном после десяти лет разлуки: «Я рыдал при встрече»

Фото: Джавахадзе Зураб/ITAR-TASS / ТАСС

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Знаменитость не считает себя самым плохим отцом, но признает, что в молодые годы был безответственным.

Певец Влад Сташевский рассказал об отношениях с сыном спустя десять лет разлуки в беседе с PROZVEZD. Старший, по словам исполнителя, студент, а младший учится в школе.

Даниил родился в браке Сташевского с дочерью миллионера Ольгой Алешиной. Пара поженилась в 1997 году, а через год появился первенец. В 2002 году супруги развелись и исполнитель мог видеть ребенка только в присутствии охраны и водителя. Сташевский считает себя не самым плохим отцом, однако отмечает, что в молодые годы был безответственным и не ценил семью. Сейчас сын и отец общаются.

«У меня всегда был телефон сына. Я позвонил ему однажды и сказал: „Даня, привет“. А он ответил: „Привет, папа“. Мы разговаривали так, словно расстались вчера, и не было десяти лет разлуки. Да, я рыдал при встрече. Это были слезы счастья», — сказал Сташевский.

Артист добавил, что братья знакомы, а преподаватели нередко зовут их по имени отца. Кроме того, Сташевский благодарен жене за прожитые вместе годы. Знаменитость в браке с психологом Ириной Мигулей, пишет KP.RU.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сейчас выглядит Влад Сташевский.

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