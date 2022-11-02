Без огромной любви: как живет вдова Муслима Магомаева

В июле следующего года народная артистка СССР отметит 80-летие, продолжая вести активную жизнь.

В этом году оперному певцу Муслиму Магомаеву исполнилось бы 80 лет. Его вдова Тамара Синявская не любит внимания к своей персоне, но тем не менее иногда общается с журналистами. К слову, в следующем году она сама встретит юбилей. В память о прославленном баритоне его имя носит концертный зал «Крокус Сити Холл».

«Я не кинозвезда, чтобы позировать. Считаю, что это внимание сегодня — к Муслиму, а не ко мне», — сказала народная артистка СССР в беседе с dni.ru.

По ее мнению, таких артистов, как Муслим Магометович, больше не было и не будет. Тамара Ильинична отметила, что уникальность супруга была в его необычности, деликатности и человечности, а еще он был способен «распорядиться своим божьим даром». Каждая фотография в концертном зале — часть жизни Синявской. Они с Магомаевым обрели друг друга только со второго раза. До этого Синявская была замужем за артистом балета Сергеем Бережным, а Магомаев был женат на однокурснице Офелии Велиевой.

Артиста не стало в декабре 2008 года от ишемической болезни сердца. Тамара Ильинична теперь живет без огромной любви мужа, но продолжает вести активную жизнь, заведуя кафедрой вокального искусства в ГИТИСе. Требовательна к студентам, поскольку работа для актера должна быть первостепенной, по ее мнению. Иначе успеха в карьере не достичь.

Ранее 5-tv.ru публиковал причины первого развода Муслима Магомаева.