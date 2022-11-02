Раздражение и дерматит: как уберечь лицо от последствий сильных морозов

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Дерматолог Галлямова призвала использовать колд-крем для лица при сильных морозах

Раздражение и дерматит: как уберечь лицо от последствий сильных морозов

Фото: www.globallookpress.com / Janus

Читайте нас в: Дзен Новости

Красота — важный фактор, который хоть раз волновал каждого из нас. Как сохранить приятный облик в холодный период рассказала врач-дерматолог.

Зимой нежная кожа лица сталкивается с разрушительным воздействием мороза. Чтобы предотвратить негативные последствия, нужно пользоваться специальными уходовыми средствами. Об этом заявила дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии РМАНПО Юлия Галлямова в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

«В зимний период кожа пересушивается больше, чем летом, хотя многие ошибочно считают иначе. Желательно не умываться водой, есть специальные средства. Особенно это касается девушек с нежной и тонкой кожей, тех, кто использует макияж. Они должны использовать мицеллярную воду, чтобы лишний раз не раздражать кожу», — объяснила она.

По словам специалиста, необходимо пользоваться кремами для лица. Наносить их нужно вечером или днем перед выходом на улицу, а при сильных морозах понадобится колд-крем. Эксперт отметила, что из-за снега и яркого солнца выделяется большое количество ультрафиолета, от этого спасет фотозащитное средство. Если ничего не предпринимать, то появятся неприятные эстетические проблемы.

«Если кожа тонкая, будет шелушение и раздражение. Нарушается водно-липидная мантия, ее будет недостаточно и кожа окажется подвержена воздействию аллергенов и токсинов. Например, те, кто не ухаживает за своей кожей (особенно кожей рук), весной приходят к дерматологу с аллергическими дерматитами на руках, экземами и так далее. Кроме того, кожа начнет быстрее стареть», — объяснила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие болезни указывают изменения кожи.

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.43
-0.19 60.97
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 ноября

Последние новости

15:45
Владелец «Вымпелкома» Vеоn из Нидерландов объявил о продаже бизнеса в России
15:38
Newsweek: Россия превратила «великую победу» Запада в позорный провал
15:25
Новое увлечение: дочь Маликова закрутила роман после расставания с хоккеистом
15:13
Тодоренко о депрессиях и срывах: «Приходит выгорание»
15:02
Раздражение и дерматит: как уберечь лицо от последствий сильных морозов
14:51
Плохой пример заразителен? Опасно ли аниме для детской психики

Сейчас читают

Жители Херсона смогут поменять бесплатное жилье на пособие
На кусок хлеба хватит: жене иноагента Пугачевой выдали в Израиле социальное пособие
Что понюхать, чтобы на душе стало легко: эфирные масла для здоровья и настроения
В Минобороны рассказали, где будут служить срочники осеннего призыва

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика