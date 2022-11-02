Раздражение и дерматит: как уберечь лицо от последствий сильных морозов

Красота — важный фактор, который хоть раз волновал каждого из нас. Как сохранить приятный облик в холодный период рассказала врач-дерматолог.

Зимой нежная кожа лица сталкивается с разрушительным воздействием мороза. Чтобы предотвратить негативные последствия, нужно пользоваться специальными уходовыми средствами. Об этом заявила дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии РМАНПО Юлия Галлямова в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

«В зимний период кожа пересушивается больше, чем летом, хотя многие ошибочно считают иначе. Желательно не умываться водой, есть специальные средства. Особенно это касается девушек с нежной и тонкой кожей, тех, кто использует макияж. Они должны использовать мицеллярную воду, чтобы лишний раз не раздражать кожу», — объяснила она.

По словам специалиста, необходимо пользоваться кремами для лица. Наносить их нужно вечером или днем перед выходом на улицу, а при сильных морозах понадобится колд-крем. Эксперт отметила, что из-за снега и яркого солнца выделяется большое количество ультрафиолета, от этого спасет фотозащитное средство. Если ничего не предпринимать, то появятся неприятные эстетические проблемы.

«Если кожа тонкая, будет шелушение и раздражение. Нарушается водно-липидная мантия, ее будет недостаточно и кожа окажется подвержена воздействию аллергенов и токсинов. Например, те, кто не ухаживает за своей кожей (особенно кожей рук), весной приходят к дерматологу с аллергическими дерматитами на руках, экземами и так далее. Кроме того, кожа начнет быстрее стареть», — объяснила она.

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