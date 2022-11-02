Владелец «Вымпелкома» Vеоn из Нидерландов объявил о продаже бизнеса в России

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 13

В холдинге рассматриваются всевозможные варианты, чтобы все заинтересованные стороны достигли оптимального результата.

Владелец «Вымпелкома» Vеоn из Нидерландов объявил о продаже бизнеса в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Нидерландский владелец «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») Veon объявил о начале продажи бизнеса в России. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Veon Ltd. <…> сегодня объявляет о том, что проводит процесс <…> продажи в отношении своего российского бизнеса», — говорится в сообщении.

Сейчас руководством холдинга изучаются возможные варианты, чтобы все заинтересованные стороны достигли оптимального результата. По заявлению «Вымпелкома», на стратегию «Билайна» смена владельца никак не повлияет. Оператор добавил, что находится в менее выгодном положении, нежели конкуренты, поскольку владеет им иностранный холдинг, а значит, компания сталкивается с большим количеством регуляторных ограничений.

До этого появилась информация, что «Вымпелком», возможно, станет компанией, у которой полностью российский капитал. Вопрос обсуждают в головной структуре оператора, но конкретных действий пока не предпринимается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой сбой произошел в работе «Билайна».

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