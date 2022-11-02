Захарова описала проблемы ЕС цитатой из «Евгения Онегина»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 133

С наступлением холодов у европейцев «кровь прилила к мозгу», и до них начал доходить истинный смысл происходящего в мире.

Захарова описала проблемы ЕС цитатой из «Евгения Онегина»

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала ситуацию с нехваткой энергоносителей в странах Европы, перефразировав строки из поэмы Александра Пушкина «Евгений Онегин».

«Да будет нам в помощь „Евгений Онегин“. „Зима. Европа, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Там и лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь“. Простите меня за то, что я несколько видоизменила эти строки, но, понимаете, холодает в Европе. А когда холодно, видимо, мозговая деятельность активизируется, думаешь, как согреться, что для этого нужно», — сказала дипломат в эфире радио KP.RU.

Захарова пошутила, что теплым летом европейцы расслабились, а теперь, с приходом холодов, «кровь прилила к мозгу», и до них начало доходить, как на самом деле с ними поступают их союзники из США и Великобритании.

«И начались потуги. И все ищут ответ на этот вопрос. Хотя ответ на поверхности: центры мировые стали для Вашингтона и Лондона большими конкурентами. И мы об этом говорили много лет. Мы говорили о том, что евро стал конкурентом доллару», — подчеркнула Захарова.

На днях аналитики издания Politico заявили, что страны Евросоюза готовы объявить торговую войну США. В своей статье они отметили «недобросовестную конкуренцию» со стороны Соединенных Штатов, в частности, переманивание к себе европейских компаний и принятие законов, ущемляющих интересы производителей из Европы на американском рынке.

В связи с этим странам ЕС ничего не останется, как сплотиться и вступить в открытую конфронтацию с противником, из-за которого рушится вся их экономика и страдает население, считают авторы публикации.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему экономика Евросоюза неконкурентоспособна без России.

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