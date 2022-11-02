Ситуация хаоса: экономика Евросоюза без РФ неконкурентоспособна

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 7

EADaily: высокие цены на газ могут привести к остановке производств Германии

Ситуация хаоса: экономика Евросоюза без РФ неконкурентоспособна

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

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Похоже, европейские политики поспешили со своими громкими заявлениями в отношении энергоносителей из России.

Экономика Евросоюза (ЕС) неконкурентоспособна без России. Такое мнение выразили обозреватели издания EADaily. Они отметили, что все заключается в высоких ценах на энергоносители. Еще весной официальные лица ЕС выступали за то, чтобы ввести эмбарго против РФ, считая, что Европа готова к последствиям прекращения поставок российского голубого топлива. Однако, похоже на то, что все это было ложью.

В частности, некоторые немецкие компании готовятся ограничить или же вовсе остановить производство, а также отложить инвестиции и уволить персонал. Правительство собирается провести экономическую стимуляцию Германии с помощью 200 миллиардов евро, значительную часть которых составляют кредиты.

При этом есть две проблемы. Первая — немцам придется нарушить собственную конституцию, а вторая кроется в озабоченности с точки зрения законодательства ЕС о конкуренции. Те же французы не в состоянии поддерживать свои собственные компании в такой же степени, как Германия.

Текущая относительно низкая цена на газ, возможно, обусловлена хорошей погодой для отопления, а также тем, что недавно в Европу поступило большое количество сжиженного газа и прошлыми высокими ценами. Но такая ситуация, по мнению журналистов, вряд ли будет вечной. Ценник на газ вновь вырастет и следующий отопительный период обещает быть еще более сложным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто признал российский газ жизненно важным.

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