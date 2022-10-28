Недовольные кризисом Макрон и Шольц пригрозили Байдену торговой войной

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 334

Как сообщают иностранные СМИ, главы Франции и Германии устали от происходящего в мире. Кажется, настал конец гегемонии США?

Недовольные кризисом Макрон и Шольц пригрозили Байдену торговой войной

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON

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США не так сильны, как хотят казаться. В случае необходимости страны Евросоюза могут легко объявить им войну. Например, торговую. Такие угрозы в адрес американского президента Джо Байдена уже звучат со стороны лидера Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца. С таким заявлением выступили аналитики издания Politico Клеа Колкатт и Ханс фон дер Бурхард.

Авторы статьи отмечают, что в текущий момент очень высок риск возникновения «недобросовестной конкуренции» со стороны Штатов. Безусловно, странам ЕС ничего не останется делать, как вступить в открытую конфронтацию с противником, из-за которого рушится вся их экономика и страдают люди.

«Шольц и Макрон согласились с тем, что недавние планы американских государственных субсидий представляют собой искажающие рынок меры, направленные на то, чтобы убедить компании перенести свое производство в США», — отметили фон дер Бурхард и Колкатт.

Обозреватели подчеркнули, что речь идет, в частности, о новых американских законах, которые буквально заставляют жителей США покупать все отечественное, забыв про товары из ЕС. Этот факт заставил конфликтующих Макрона и Шольца сплотиться против общего недруга. Еще немного — и они объявят Байдену торговую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как президент РФ Владимир Путин комментировал обстановку на Западе в рамках заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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