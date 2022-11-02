Захарова высказалась о возобновлении переговоров между Россией и Украиной

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Захарова призвала выстраивать переговоры РФ и Украины на логике, здравом смысле и базовых ценностях

Захарова высказалась о возобновлении переговоров между Россией и Украиной

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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В РФ неоднократно на разных уровнях заявляли о готовности снова начать диалог с Незалежной.

В урегулировании конфликта между РФ и Украиной важен не столько сам факт возобновления переговоров, сколько то, каким будет их содержание. И в первую очередь нужно говорить о логике, здравом смысле и базовых ценностях человечества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио KP.RU.

«Это важнейший, ключевой, наверное, этап развития человечества не в эту только эпоху, не на стыке двух веков, не в продолжение истории ХХ века, а в принципе. Потому что, если мы, мне кажется, не восстали бы против того, что нам навязывали античеловечного, то я не уверена, что можно было бы в принципе говорить о сохранении этих высоких цивилизационных идеалов, которыми так гордится человечество, говоря о своей колыбели, о своих достижениях и так далее. Это сейчас самое главное», — подчеркнула дипломат.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь глава российского государства назвал условие, при котором станут возможны переговоры между РФ и Украиной. В ходе пресс-конференции по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путин подчеркнул, что Москва всегда была готова идти на встречу, но проблема заключается в исключительной несговорчивости управленцев, сидящих в Киеве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер Гвинеи-Бесау Умару Сикоку Эмбало передал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому слова президента РФ Владимира Путина о готовности начать переговоры по Донбассу.

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