«Высказаться в урну»: Захарова посоветовала Зеленскому наладить отношения с украинцами

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 7 0

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова главы киевского режима.

Захарова прокомментировала недовольства Зеленского

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Захарова: Зеленского должны интересовать отношения только с народом Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об отношениях президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Дипломат, в беседе с KP.RU, посоветовала главе киевского режима в первую очередь задуматься о том, как складываются его отношения с гражданами Украины.

«Зеленского должны интересовать его отношения с украинским народом, но для этого стоило бы украинцам дать возможность высказаться напрямую в урну», — сказала Захарова.

Поводом для комментария стало интервью Зеленского телеканалу ABC, в котором он отметил, что у Путина и Трампа хорошие отношения. Глава киевского режима также выразил сомнения в том, правильно ли это, поскольку решение поддерживать дружеские отношения остается личным выбором президента США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что конфликт между Киевом и Вашингтоном обострился из-за неудач ВСУ. Дональд Трамп и его команда резко высказались в адрес Зеленского: его обвиняют в намеренном затягивании войны и предоставлении недостоверной информации. Глава киевского режима, в свою очередь, недоволен действиями американской администрации и дает провокационные интервью, надеясь на поддержку европейских стран.

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