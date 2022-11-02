«Надеюсь, что справлюсь»: Высоцкая сообщила о новых проблемах со здоровьем

Знаменитость пообещала не отменять спектакли и гастроли в надежде на скорое выздоровление.

Юлия Высоцкая снова заболела. Подписчикам в соцсети актриса пожаловалась на сильное недомогание и предположила, что подхватила вирус в поезде либо просто перетрудилась. В итоге теперь ей приходится соблюдать постельный режим и принимать облепиху с медом.

При этом Высоцкая не планирует отменять спектакли и гастроли в надежде, что недуг быстро отступит, однако часть дел, намеченных на ближайшие дни, ей все же пришлось перенести. Так, актриса отменила съемки шоу «Едим дома», но на выступление в Петербурге намерена приехать.

«Съемки перенесли, вылет, надеюсь, останется в силе, и со своей болезнью я благополучно справлюсь», — поделилась Высоцкая.

Актриса призналась, что не привыкла часто болеть и раньше могла работать в бешеном темпе и даже не уставать. В то же время она утешила себя тем, что «болеть — это нормально», и недомогания случаются у всех.

В августе Высоцкая заразилась коронавирусом, из-за чего ей пришлось отменить съемки телепроектов и спектакли с ее участием в театре имени Моссовета. Выздоровев через несколько недель, актриса пожаловалась подписчикам, что отвыкла работать за время борьбы с инфекцией и теперь ей тяжело вернуться к активному ритму жизни. Чтобы не «распускать» себя, Высоцкая начала понемногу заниматься спортом, избегая серьезных силовых и кардионагрузок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала редкие кадры своей мамы в честь дня рождения родительницы.