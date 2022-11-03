Скандал в полиции Петербурга! Драка между сотрудниками в отделе попала на видео

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Игорь Рязов
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Похожий на начальника УМВД Петербурга мужчина устроил драку в отделении полиции

Фото, видео: © РИА Новости / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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По предварительной информации, в рукопашной схватке сошлись начальник УМВД по Выборгскому району и его коллеги из Приморского района. Причиной конфликта, вероятно, стало задержание сына.

В полиции Санкт-Петербурга разразился скандал: в одном из отделений произошла драка с участием сотрудников. По информации 5-tv.ru, ее зачинщиком оказался начальник УМВД по Выборгскому району Санкт-Петербурга Сергей Автомонов. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с потасовкой.

На кадрах видно, как развивается спор между четырьмя мужчинами в отделении. Двое из них в полицейской форме, еще двое — предположительно, Сергей Автомонов и его сын — в гражданской одежде. Дискуссия у них ожесточенная, доходит до рукоприкладства: все четверо толкают друг друга, перемещаясь между комнатами.

По данным 5-tv.ru, попавший на видео скандал в полиции Петербурга произошел 1 ноября. В этот день сына Сергея Автомонова доставили в одно из отделений в Приморском районе Северной столицы в связи с административным правонарушением.

Молодой человек не согласился с действиями правоохранителей, в грубой форме выразив протест и пригрозив им проблемами. В ответ его поместили в камеру. Вскоре освобождать сына приехал отец, однако демонстрация удостоверения и конфликт с коллегами ему в этом не помогли. После рукопашной схватки начальник УМВД покинул отделение один.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат переехал ребенка под Новосибирском и с руганью скрылся с места ДТП. Мужчина оставил шестилетнего ребенка лежать с тяжелыми травмами на асфальте.

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