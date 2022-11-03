Дефицита не будет: в Минпромторге РФ разрешили параллельный импорт алкоголя

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Минпромторг РФ разрешил параллельный импорт алкоголя в Россию

Фото, видео: www.globallookpress.com / kati; 5-tv.ru

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Тем временем, с января по сентябрь объем отечественного производства алкогольных напитков вырос на 12%.

Минпромторг РФ сегодня разрешил параллельный импорт алкоголя в Россию. Это случилось в аккурат после утренних сообщений о том, что производитель Jagermeister может покинуть наш рынок.

В итоге теперь в Россию разрешено завозить и этот напиток, и еще кучу других премиальных брендов. Среди них многие самые популярные сорта виски, бурбона, ликера и рома.

До этого стало известно, что дефицита алкоголя в РФ не ожидается. С января по сентябрь объем отечественного производства алкогольных напитков вырос на 12%. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын главы Минпромторга Мантурова попал в ДТП в Москве.

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