Дефицита не будет: в Минпромторге РФ разрешили параллельный импорт алкоголя

Тем временем, с января по сентябрь объем отечественного производства алкогольных напитков вырос на 12%.

Минпромторг РФ сегодня разрешил параллельный импорт алкоголя в Россию. Это случилось в аккурат после утренних сообщений о том, что производитель Jagermeister может покинуть наш рынок.

В итоге теперь в Россию разрешено завозить и этот напиток, и еще кучу других премиальных брендов. Среди них многие самые популярные сорта виски, бурбона, ликера и рома.

До этого стало известно, что дефицита алкоголя в РФ не ожидается. С января по сентябрь объем отечественного производства алкогольных напитков вырос на 12%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын главы Минпромторга Мантурова попал в ДТП в Москве.