Замужняя экс-солистка Hi-Fi Терешина показала нового возлюбленного: «Не рано»

Певица призналась, с первого взгляда влюбилась в мужчину. Если бы он был не свободен, она бы начала его «отбивать» у другой.

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина, объявившая о разводе с бизнесменом Олегом Курбатовым в августе, за месяц до этого полюбила нового мужчину. В социальной сети она, наконец, познакомила публику с избранником и рассказала историю их знакомства.

С новым мужчиной Терешина познакомилась 22 июля. По ее словам, это произошло внезапно, в компании друзей. Увидев его, у Терешиной екнуло сердце. Но знаменитость решила три дня понаблюдать за ситуацией, выбрав выжидательную позицию. А после нашла номер телефона мужчины и позвонила, чем огорошила его.

«Я настроена была решительно, хорошо, что парень был свободным, иначе пришлось бы „отбивать“. Хоть я никогда этого и не делала, но это точно был бы именно тот самый случай», — цитирует слова Терешиной Газета.ру.

Татьяна Терешина с новым возлюбленным уже вместе живет. Фото: Instagram* / tanya_tereshina

Пара достаточно быстро поняла, что им хорошо вместе, и они съехались. До сих пор они живут вместе. По словам Терешиной, она невероятно счастлива с мужчиной.

«Когда люди спрашивают, мол, не рано ли, негодуя, как можно, не разведясь, уже жить с другим, то отвечаю: „Мне 43, думаю, не рано“. Когда он станет старым, вредным и страшным я точно могу сказать, буду любить его не меньше», — уверена экс-солистка группы Hi-Fi.

Как мужчина относится к детям Терешиной, пока неизвестно. У вокалистки от первого брака с телеведущим Славой Никитиным подрастает дочка Айрис. От второго с Курбатовым — сын Арсений-Остап. По признанию Терешиной, она неоднократно давала второму супругу шанс вернуть прежние отношения, но, устав от бездействий и перестав любить, ушла от него.

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