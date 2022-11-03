На 300% вырос спрос на питьевую воду после аварии в волгоградском коллекторе

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После происшествия пришлось закрыть школы в двух районах города и перевести детей на дистанционное обучение.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Garry Lotulung; 5-tv.ru

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Крупная авария на канализационном коллекторе в Волгограде привела к значительному росту спроса на питьевую воду. Он вырос на 300 процентов, говорят ретейлеры.

Впрочем, власти города заверяют, что запасов хватает и призывают жителей использовать воду из-под крана только в технических целях до устранения всех последствий аварии. Из-за которой даже пришлось закрыть школы в двух районах города и перевести детей на дистанционное обучение.

Крупнейшая авария в канализационном коллекторе произошла в конце октября. В результате около двухсот тысяч человек остались без воды и отопления. В некоторых районах города власти ввели режим ЧС, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

 

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